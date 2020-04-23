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23 квітня 2020, четвер, 19:57 22
Політика 2020-04-23T21:30:43+03:00
Українські Новини
Нацрада з телебачення обрала своєю головою Ольгу Герасим'юк

Нацрада з телебачення обрала своєю головою Ольгу Герасим'юк

Ярина Вацяк
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, Ольга Герасим'юк, Олег Черниш
Ольга Герасим'юк. Фото: facebook.com/pyryatyn
Ольга Герасим'юк. Фото: facebook.com/pyryatyn

На засіданні 22 квітня члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення обрали своєю головою Ольгу Герасим'юк.

Про це йдеться в повідомленні регулятора, передають Українські Новини.

Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови - Олег Черниш.

При цьому Юрій Зіневич обраний відповідальним секретарем Нацради.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою.

Тим часом глава пресслужби "Квартал-95" претендує на членство в Нацраду з телебачення.

Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ініціювала створення державної мережі цифрового телебачення МХ-7.

31 грудня 2019 року Верховна Рада звільнила 3 членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс на зайняття вакантних посад. Тоді припинили повноваження Ольги Герасим'юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

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