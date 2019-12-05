Нацсовет по телевидению хочет запустить госсеть цифрового телевидения

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания инициирует создание государственной сети цифрового телевидения МХ-7.

Об этом сообщил член Нацсовета по телевидению Сергей Костинский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня единогласно приняли решение о создании государственного мультиплекса в диапазоне 174-230 МГц", - написал он.

Оператором телекоммуникаций определен Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Отмечается, что государственный мультиплекс создается с целью защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере, распространения телевизионных и радиопрограмм государственного и "UA:Суспільне мовлення".

По словам Костинского, сеть будет работать в стандарте DVB-T2 и сможет эффективно охватывать территорию Украины.

В частности цифровой эфирный сигнал телеканалов должен распространяться на территории "белых пятен" и пограничных районов, что решается путем строительства синхронных сетей.

Решением Нацсовета программируется установка цифровых передатчиков минимум в 158 населенных пунктах.

Предполагается, что в мультиплексе в первую очередь должны быть представлены государственные и общественные каналы: UA: Перший, UA Культура, местные филиалы "Суспільного мовлення", телеканал "Рада", Военное телевидение Украины, UA: Українське радіо, UA Радио Луч, UA: Радио Культура, Армия FM.

Согласно сообщению, с 2015 года Нацсовет совместно с ККРТ и Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) создавали локальные государственные телесети в Донецкой Луганской, Одесской областях и шести районах Херсонской области, которые граничат с Крымом.

На данный момент КРРТ должен начать строительство инфраструктуры на общенациональном уровне.

За 5 месяцев до введения в действие государственной телесети Нацсовет инициирует проведение конкурса на всей территории Украины, кроме ранее указанных областей.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 сентября 2018 в Украине начали постепенно отключать аналоговое вещание.

Тем временем доверие украинцев к газетам и телевидению существенно снизилось.