подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 декабря 2019, четверг, 18:33 155
СМИ 2019-12-05T19:00:03+02:00
Українські Новини
Нацсовет по телевидению хочет запустить госсеть цифрового телевидения

Нацсовет по телевидению хочет запустить госсеть цифрового телевидения

сеть цифрового телевидения, Телевидение, Нацсовет по телевидению, КРРТ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания инициирует создание государственной сети цифрового телевидения МХ-7.

Об этом сообщил член Нацсовета по телевидению Сергей Костинский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня единогласно приняли решение о создании государственного мультиплекса в диапазоне 174-230 МГц", - написал он.

Оператором телекоммуникаций определен Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Отмечается, что государственный мультиплекс создается с целью защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере, распространения телевизионных и радиопрограмм государственного и "UA:Суспільне мовлення".

По словам Костинского, сеть будет работать в стандарте DVB-T2 и сможет эффективно охватывать территорию Украины.

В частности цифровой эфирный сигнал телеканалов должен распространяться на территории "белых пятен" и пограничных районов, что решается путем строительства синхронных сетей.

Решением Нацсовета программируется установка цифровых передатчиков минимум в 158 населенных пунктах.

Предполагается, что в мультиплексе в первую очередь должны быть представлены государственные и общественные каналы: UA: Перший, UA Культура, местные филиалы "Суспільного мовлення", телеканал "Рада", Военное телевидение Украины, UA: Українське радіо, UA Радио Луч, UA: Радио Культура, Армия FM.

Согласно сообщению, с 2015 года Нацсовет совместно с ККРТ и Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) создавали локальные государственные телесети в Донецкой Луганской, Одесской областях и шести районах Херсонской области, которые граничат с Крымом.

На данный момент КРРТ должен начать строительство инфраструктуры на общенациональном уровне.

За 5 месяцев до введения в действие государственной телесети Нацсовет инициирует проведение конкурса на всей территории Украины, кроме ранее указанных областей.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 сентября 2018 в Украине начали постепенно отключать аналоговое вещание.

Тем временем доверие украинцев к газетам и телевидению существенно снизилось.

Больше новостей о: сеть цифрового телевидения Телевидение Нацсовет по телевидению КРРТ

Архив
Новости
Зеленский. Фото: time.com
Фото дня: Журнал Time разместил Зеленского на новой обложке 18:57
Суд арестовал экс-начальника следственного управления ГПУ Щербину и установил залог 18:53
Труба заявил, что к его прослушке причастен кто-то из ГБР 18:48
Нацсовет по телевидению хочет запустить госсеть цифрового телевидения 18:33
В Кривом Роге эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее 18:32
больше новостей
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Пробка в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано 12:28 Карта
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
За некачественную коммуналку можно не платить: как сэкономить деньги 05:50
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok