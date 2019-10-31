Рада уволила Герасимюк, Черныша и Ильяшенко из Нацсовета по ТВ

Верховная Рада уволила 3 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и огласила конкурс на занятие вакантных должностей.

За принятие проекта постановления №2344 проголосовали 313 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Прекращаются полномочия Ольги Герасимюк, Олега Черныша и Александра Ильяшенко в связи с окончанием срока их полномочий.

По словам члена комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутата от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого, конкурс на занятие вакантных должностей в Нацсовет по телевидению должен начаться в течение 3-х дней со дня прекращения полномочий предыдущих членов.

Как сообщали Українські Новини, вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам ТВ.

Ранее Зеленский уволил председателя Нацсовета по телевидению Артеменко.

Также НАБУ обязали открыть дело против замглавы Нацсовета по телевидению Герасимюк.