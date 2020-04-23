ЗНО-2020 може пройти у вересні: що ще зміниться

Поки випускники-2020 залишаться без останнього дзвоника та випускного, зовнішнє незалежне оцінювання для школярів 11-х класів у 2020 році можуть перенести. Це зроблять якщо карантин затягнеться. ЗНО можуть провести навіть восени. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти в четвер, 23 квітня.

ЗНО проведуть між 25 червня і 17 липня, якщо карантин закінчиться до червня. Якщо ж він затягнеться до серпня, то тестування пройде з 17 серпня по 4 вересня. Вступну кампанію в такому випадку теж перенесуть.

Оцінювання проведуть з дотриманням соціального дистанціювання та використанням індивідуальних засобів захисту. Всіх учасників та інструкторів забезпечать засобами індивідуального захисту і антисептиками.

"В умовах епідемії проведення ЗНО є набагато більш безпечним, ніж вступні іспити в університетах. Більшість учасників здають ЗНО за місцем проживання, тому їм не потрібно їхати в інше місто або область. Для здачі вступних іспитів більшості абітурієнтів та їх батькам доводиться по кілька разів їздити в інші міста. Вступні іспити зазвичай збирають набагато більша кількість людей в аудиторіях, ніж під час ЗНО", - сказав заступник глави МОН Єгор Стадний.

Формат і процедура ЗНО в 2020 році не зміниться. В аудиторії будуть перебувати максимум 15 чоловік та два інструктори. Обов'язковою є дистанція в 1,5 метра. Соціальне дистанціювання буде забезпечене і на входах в приміщення.

"Без змін залишається кількість тестів і їх зміст. Кожен учасник може скласти максимум чотири тесту, а кількість завдань, які ґрунтуються на матеріалі, який вивчається у квітні-травні 11 класу, мізерно мало. Таке завдання може бути тільки одне на весь тест, тому передруковувати тираж текстових зошитів з-за такої малої кількості завдань недоцільно", - продовжили в прес-службі.

Для учасників, які захворіли коронавірусом або контактували з інфікованими, проведуть додаткову сесію ЗНО. Якщо вони будуть змушені пропустити і її, то будуть звільнені від ЗНО за станом здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020: у червні та серпні.

Раніше в Україні продовжили карантин і введели надзвичайну ситуацію у всіх областях.

Тим часом, українська влада розійшлися в думках щодо необхідності продовження або скасування карантину і обмежувальних заходів після 24 квітня.