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16 апреля 2020, четверг, 21:24 382
Общество 2020-04-16T21:32:51+03:00
Українські Новини
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам

Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам

Ярина Вацяк
Школа, Минобразования, Карантин, Последний звонок, Выпускной, выпускники, Коронавирус, выпускники-2020, Выпускной-2020
Последний звонок. Фото: kordon.in.ua
Последний звонок. Фото: kordon.in.ua

Министерство образования призывает школы не проводить последний звонок и выпускной вечер после того, как подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников.

Об этом говорится письме Минобразования относительно проведения итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года, передают Українськi Новини.

"С целью предотвращения распространения коронавирусного заболевания в 2019-2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - говорится в нем.

Также министерство советует разработать график выдачи выпускникам 9-х классов свидетельств о получении базового среднего образования с учетом необходимости соблюдения противоэпидемических требований.

Как сообщали Українськi Новини, Минобразования предположило два сценария для ВНО-2020: в июне и августе.

Ранее в Украине продлили карантин и введели чрезвычайную ситуацию вовсех областях.

Тем временем, украинские власти разошлись во мнениях относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мер после 24 апреля. 

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