Шмыгаль хочет начать ослабление карантина уже со следующей недели, - СМИ

Украинские власти разошлись во мнениях относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мер после 24 апреля в то время, как в Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступает за постепенное снятие с 24 апреля ограничений и введение режима "мультикарантина". То есть, чтобы в каждом регионе был разный уровень ограничений в зависимости от уровня заболеваемости, сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в правительстве.

То есть в тех регионах, где число зараженных коронавирусом не очень велико и динамика низкая, можно ослаблять ограничения. А в тех, где бушует эпидемия (в первую очередь это Киев и Черновицкая область), продолжать тотальный карантин или даже его ужесточать. Также этот режим можно регулировать на уровне отдельных населенных пунктов. Например, в целом область снимает ограничения, но в нескольких городах, где есть зараженные, они сохраняются.

По такому плану в "благополучных" регионах с 24 апреля может возобновить работу городской транспорт, отроются небольшие магазины и рынки.

А в течение мая откроются торговые центры и начнет открываться общепит. При этом будут продлены нормы о ношении масок, а также о запрете всех массовых мероприятий и о закрытии границ.

Шмыгаль аргументирует необходимость снятия ограничений очень тяжелым экономическим положением. Которое может стать катастрофическим, если экономику не перезапустить в ближайшее время.

В тоже время категорически против снятия ограничений выступает глава МВД Арсен Аваков. Он настаивает на продлении карантинных ограничений по всей стране до середины мая минимум.

Также против снятия ограничений и медики.

Как сообщали Українські Новини, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что закрыл бы все, где есть возможность массового скопления людей.

Тем врнменем, из-за карантина Киеву приходится сокращать расходы на 4,1 млрд. гривен, но строительство продолжается.