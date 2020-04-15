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15 апреля 2020, среда, 15:35 755
Общество 2020-04-15T15:35:49+03:00
Українські Новини
Минобразования предположило два сценария для ВНО-2020: в июне и августе

Минобразования предположило два сценария для ВНО-2020: в июне и августе

Ольга Фандорина
Тестирование, Карантин, ВНО, ВНО-2020
Тестирование. ВНО. Абитуриенты. Фото: verge.zp
Тестирование. ВНО. Абитуриенты. Фото: verge.zp

Несмотря на то, что пока украинские школы находятся на карантине, а в Киеве ученики учатся по видеоурокам, в случае завершения карантина до июня внешнее независимое оценивание будет проходить с 25 июня, в случае продления - с 25 августа.

Об этом временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила в ходе брифинга по результатам заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Если карантин закончится до начала июня, мы можем говорить о проведении в июне пробного ВНО и с 25 июня - основной сессии ВНО. Если сроки карантина будут продлены... То в начале августа пройдет пробное ВНО и с 25 августа будет возможность проводить основную сессию", - сказала она.

Мандзий подчеркнула, что ВНО обязательно состоится в 2020 году.

Однако от ВНО в этом году будут освобождены ученики 4 и 9 классов.

Как сообщалось, в Украине продлили карантин и введели чрезвычайную ситуацию вовсех областях.

Тем временем, вступительную кампанию могут перенести на октябрь из-за перенесенного ВНО-2020.

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