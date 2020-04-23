підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 квітня 2020, четвер, 17:30 3
Медицина 2020-04-23T17:51:32+03:00
Українські Новини
З гуртожитку у Вишневому, де зафіксовано спалах коронавіруса, ніхто не втік, - поліція

З гуртожитку у Вишневому, де зафіксовано спалах коронавіруса, ніхто не втік, - поліція

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Вишневому
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Нацполіція заявляє, що випадків втечі з гуртожитку у Вишневому Київської області, де коронавірусом захворіло 78 осіб, немає.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба поліції Київської області.

"Таких випадків немає. Ніхто з обсервації не тікав", - сказали у відомстві.

Поліція в достатній кількості забезпечує охорону громадського порядку, всі мешканці гуртожитку залишаються вдома, а продукти доставляє місцева влада.

Також у поліції повідомили, що кримінальне провадження за фактом спалаху коронавіруса в гуртожитку не реєструвалося.

Як повідомляли Українські Новини, у самому Києві вже 1059 осіб заразилися COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вихід з карантину передбачає поетапне зняття обмежень роботи транспорту, можливо після 11 травня.

Також, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Крім того, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 18 днів.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Вишневому

Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу"
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце
Новини
Ще на одному круїзному лайнері в Японії зафіксували коронавірус 18:04
Промвиробництво в Україні в березні продовжило падіння 18:00
На понад 20 кораблях ВМС США зафіксовано коронавірус 17:36
З гуртожитку у Вишневому, де зафіксовано спалах коронавіруса, ніхто не втік, - поліція 17:30
Тільки 7% українців заразилися коронавірусом за кордоном. Більшість — в Україні 17:10
більше новин
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
більше новин
"Нафтогаз" знизив на травень ціни на газ для бізнесу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok