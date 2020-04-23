З гуртожитку у Вишневому, де зафіксовано спалах коронавіруса, ніхто не втік, - поліція

Нацполіція заявляє, що випадків втечі з гуртожитку у Вишневому Київської області, де коронавірусом захворіло 78 осіб, немає.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба поліції Київської області.

"Таких випадків немає. Ніхто з обсервації не тікав", - сказали у відомстві.

Поліція в достатній кількості забезпечує охорону громадського порядку, всі мешканці гуртожитку залишаються вдома, а продукти доставляє місцева влада.

Також у поліції повідомили, що кримінальне провадження за фактом спалаху коронавіруса в гуртожитку не реєструвалося.

Як повідомляли Українські Новини, у самому Києві вже 1059 осіб заразилися COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вихід з карантину передбачає поетапне зняття обмежень роботи транспорту, можливо після 11 травня.

Також, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Крім того, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 18 днів.