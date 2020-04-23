В Украине за сутки почти 600 новых инфицированных коронавирусом. Всего 7,1 тыс. зараженных

В то время, как в Украине продлили карантин, заболеваемость коронавирусом увеличилась до 7 170 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 353 случая;

Волынская область - 188 случаев;

Днепропетровская область - 186 случаев;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 304 случая;

Закарпатская область - 230 случаев;

Запорожская область - 146 случаев;

Ивано-Франковская область - 644 случая;

Кировоградская область - 258 случаев;

г. Киев - 1059 случаев;

Киевская область - 451 случай;

Львовская область - 282 случая;

Луганская область - 27 случаев;

Николаевская область - 99 случаев;

Одесская область - 161 случай;

Полтавская область - 161 случай;

Ровенская область - 396 случаев;

Сумская область - 89 случаев;

Тернопольская область - 499 случаев;

Харьковская область - 101 случай;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 61 случай;

Черновицкая область - 1140 случаев;

Черкасская область - 220 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Количество общих случаев коронавируса в Украине по состоянию на 23 апреля

Количество новых случаев коронавируса по состоянию на 23 апреля

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 18 дней.

Также Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки.