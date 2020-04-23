В Украине за сутки почти 600 новых инфицированных коронавирусом. Всего 7,1 тыс. зараженных

В то время, как в Украине продлили карантин, заболеваемость коронавирусом увеличилась до 7 170 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 353 случая; Волынская область - 188 случаев; Днепропетровская область - 186 случаев; Донецкая область - 21 случай; Житомирская область - 304 случая; Закарпатская область - 230 случаев; Запорожская область - 146 случаев; Ивано-Франковская область - 644 случая; Кировоградская область - 258 случаев; г. Киев - 1059 случаев; Киевская область - 451 случай; Львовская область - 282 случая; Луганская область - 27 случаев; Николаевская область - 99 случаев; Одесская область - 161 случай; Полтавская область - 161 случай; Ровенская область - 396 случаев; Сумская область - 89 случаев; Тернопольская область - 499 случаев; Харьковская область - 101 случай; Херсонская область - 77 случаев; Хмельницкая область - 61 случай; Черновицкая область - 1140 случаев; Черкасская область - 220 случаев; Черниговская область - 17 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Количество общих случаев коронавируса в Украине по состоянию на 23 апреля Количество новых случаев коронавируса по состоянию на 23 апреля Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 18 дней. Также Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки.