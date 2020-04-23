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23 апреля 2020, четверг, 09:32 309 Карта
Общество 2020-04-23T09:59:06+03:00
Українські Новини
В Украине за сутки почти 600 новых инфицированных коронавирусом. Всего 7,1 тыс. зараженных

В Украине за сутки почти 600 новых инфицированных коронавирусом. Всего 7,1 тыс. зараженных

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине продлили карантин, заболеваемость коронавирусом увеличилась до 7 170 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 353 случая;
  • Волынская область - 188 случаев;
  • Днепропетровская область - 186 случаев;
  • Донецкая область - 21 случай;
  • Житомирская область - 304 случая;
  • Закарпатская область - 230 случаев;
  • Запорожская область - 146 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 644 случая;
  • Кировоградская область - 258 случаев;
  • г. Киев - 1059 случаев;
  • Киевская область - 451 случай;
  • Львовская область - 282 случая;
  • Луганская область - 27 случаев;
  • Николаевская область - 99 случаев;
  • Одесская область - 161 случай;
  • Полтавская область - 161 случай;
  • Ровенская область - 396 случаев;
  • Сумская область - 89 случаев;
  • Тернопольская область - 499 случаев;
  • Харьковская область - 101 случай;
  • Херсонская область - 77 случаев;
  • Хмельницкая область - 61 случай;
  • Черновицкая область - 1140 случаев;
  • Черкасская область - 220 случаев;
  • Черниговская область - 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Количество общих случаев коронавируса в Украине по состоянию на 23 апреляКоличество общих случаев коронавируса в Украине по состоянию на 23 апреля

Количество новых случаев коронавируса по состоянию на 23 апреляКоличество новых случаев коронавируса по состоянию на 23 апреля

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 18 дней.

Также Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки.

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