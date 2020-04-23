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  • Туркменістан заявив, що з початку пандемії коронавірусу, в країні немає жодного випадку COVID-19
23 квітня 2020, четвер, 15:25 15
Світ 2020-04-23T16:30:03+03:00
Українські Новини
Туркменістан заявив, що з початку пандемії коронавірусу, в країні немає жодного випадку COVID-19

Туркменістан заявив, що з початку пандемії коронавірусу, в країні немає жодного випадку COVID-19

Елизавета Кесельман
Туркменістан, Коронавірус, Спалах коронавірусу, Коронавірус в Туркменістані
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Коронавірусна пандемія охопила практично 200 країн по всьому світу. За останніми даними, у світі кількість інфікованих досягла понад 2,6 млн осіб. Однією з небагатьох країн, яку інфекція обійшла стороною, став Туркменістан. Про це заявив віце-прем'єр, глава туркменського МЗС Рашид Мередов, повідомляє Arzuw NEWS.

Зазначається, що станом на 23 квітня в країні немає ні одного зараженого.

"Якщо був би у Туркменістані хоча б один зареєстрований випадок, ми в першу чергу сказали б про це нашим міжнародним партнерам, Всесвітній організації охорони здоров'я. Ми несемо відповідальність за ті зобов'язання, які взяли на себе як член ООН, як країна з постійним Нейтралітетом, визнаним ООН ще 25 років тому. Тому, ми нічого не приховуємо, ми відкриті", - заявив чиновник.

У своїй відповіді, Міністр Мередов, також, нагадав про можливості відвідати карантинний центр в Лебапському велаяті, представниками відповідних діп. місій.

Туркменістан є однією з небагатьох країн, де не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19. З цього приводу, деякі ЗМІ почали поширювати свої домисли, що нібито це неможливо і що уряд Туркменістану замовчує про можливі факти зараження цим вірусом. У своєму сьогоднішньому виступі, міністр Мередов підкреслив, що Туркменістану приховувати нічого і що в країні дійсно немає випадків COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Північна Корея заявила, що з початку спалаху епідемії коронавірусу в країні не зафіксували жодного випадку зараження COVID-19. Однак інші країни вважають це брехнею.

Також у Туркменістані заборонили вживати слово "коронавірус".

Крім того, в Туркменістані через коронавірус масово вбивають бездомних тварин.

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