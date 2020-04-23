підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 квітня 2020, четвер, 15:10 17
Економіка 2020-04-23T16:30:04+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив на травень ціни на газ для бізнесу

"Нафтогаз" знизив на травень ціни на газ для бізнесу

Ярина Вацяк
Газ, Нафтогаз, Ціна на газ
Газ Фото: kievvlast.com.ua
Газ Фото: kievvlast.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на травень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 14,8-15,9% до 4 105,2-4 714,8 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати в той час, як знизила ціну на газ для населення майже на 15% на квітень.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати встановлена на рівні 4 105,2 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 4 714,8 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна становитиме 4 714,8 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину заборонили відключати електрику і газ на стратегічно важливих об'єктах.

Також "Нафтогаз України" підвищила на квітень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 0,2-2,2% до 4 882,8-5 536,8 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Тим часом, промвиробництво в Україні продовжує скорочуватися.

Більше новин про: Газ Нафтогаз Ціна на газ

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження до 5% в 2020
В Україні за добу майже 600 нових інфікованих коронавірусом. Всього 7,1 тис. заражених
Новини
Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу" 16:29
Блогера Шарія зняли з розшуку в Україні 16:18
Замість боротьби з кризою українська влада приймає дивні, а часто просто шкідницькі рішення, – Бойко 16:06
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
20 українських медиків-добровольців повернулися з Італії 15:58
більше новин
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
Заборона гуляти в парках і скверах може зберегтися після 11 травня 14:23
У Київській області за добу зафіксовано 34 випадки коронавірусу 15:07
Медичні маски і антисептики є в більшості аптечних мереж. Де можна купити і за якою ціною 17:55
більше новин
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення майже на 15% на квітень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok