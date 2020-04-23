"Нафтогаз" знизив на травень ціни на газ для бізнесу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на травень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 14,8-15,9% до 4 105,2-4 714,8 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати в той час, як знизила ціну на газ для населення майже на 15% на квітень.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати встановлена на рівні 4 105,2 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 4 714,8 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна становитиме 4 714,8 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину заборонили відключати електрику і газ на стратегічно важливих об'єктах.

Також "Нафтогаз України" підвищила на квітень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 0,2-2,2% до 4 882,8-5 536,8 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Тим часом, промвиробництво в Україні продовжує скорочуватися.