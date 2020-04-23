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23 апреля 2020, четверг, 09:30 518
Экономика 2020-04-23T09:51:15+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения почти на 15% на апрель

"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения почти на 15% на апрель

Анна Рудык
цены на газ, Газ для населения, Снижение цен на газ, Нефтегаз
Нафтогаз. Фото: reform.energy
Нафтогаз. Фото: reform.energy

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая ранее повысила цены на апрель для бизнеса, снизила на апрель цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязанностей (ПСО) на 14,8%, или на 503 гривны/тыс. куб. м до 2 897 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с мартом.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"В марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа", - говорится в нем.

Отмечается, что при расчете цены газа для населения на апрель "Нефтегаз", как и в марте, выбирал из двух возможных опций: цены, рассчитанной по постановлению Кабинета Министров и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператору ГТС Украины".

"Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены "Нефтегаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", - подытожил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев.

Как сообщали Українськi Новини, на время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах.

Тем временем Коболев продолжит возглавлять "Нефтегаз". Кабмин согласовал продление контракта.

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