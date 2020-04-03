подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • На время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах
03 апреля 2020, пятница, 15:04 163 Инфографика
Кабмин 2020-04-03T16:15:02+03:00
Українські Новини
На время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах

На время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах

Таня Войтюк
Кабмин, Электроэнергия, Карантин, Газоснабжение, Нефтегаз, карантин в Украине
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Кабинет Министров утвердил новый список ограничений в стране, в числе которых запрет на отключение электроэнергии водоканалам и шахтам и прекращение газоснабжения производителям тепла до 24 апреля.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 2 апреля №255, передают Українські Новини.

"Запретить поставщикам электроэнергии, операторам систем распределения электроэнергии осуществлять отключение и ограничение ниже технологического минимума потребления электроэнергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности, угледобывающих предприятий", - говорится в нем.

Кроме того, Кабмин запретил поставщикам газа прекращать поставку ресурса производителям тепловой и электрической энергии независимо от формы собственности.

Также Кабмин обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" заключить договор с производителем тепловой или электрической энергии о поставке газа в случае его обращения.

Также "Нефтегаз" обязан осуществлять поставки газа вне зависимости от состояния выполнения условий относительно расчетов.

Полный перечень ограничений на время карантина в Украине. Инфографика: КабминПолный перечень ограничений на время карантина в Украине. Инфографика: Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен.

Также украинцам с 6 апреля запретят появляться в общественных местах без маски.

Больше новостей о: Кабмин Электроэнергия Карантин Газоснабжение Нефтегаз карантин в Украине

Что теперь запрещено делать на улице и в обществен...
В Харькове Кернес и Ярославский начали масштабную ...
Правительство планирует усилить карантинные меры н...
Как оплатить электроэнергию дистанционно в период ...
Ходить по улице группой более двух человек запрещено, - решение Кабмина
В армии уже два случая коронавируса. 137 военных находятся в самоизоляции
Новости
Для больных коронавирусом Британия построит временные больницы 16:13
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
В Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов, - Корниенко 16:08
Суд оставил в силе приговор к 10 годам тюрьмы Зайцевой и Дронову 15:55
В Испании от коронавируса умерли 11 тысяч человек, выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч 15:48
больше новостей
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
Рейтинг Зеленского просел во время карантина, - опрос 14:47
больше новостей
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
"Контрабас" как шел, так и идет, - Уманский раскритиковал Нефедова и работу таможни 18:17
больше новостей
В столичных больницах с пневмонией лежат почти 400 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok