На время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах

Кабинет Министров утвердил новый список ограничений в стране, в числе которых запрет на отключение электроэнергии водоканалам и шахтам и прекращение газоснабжения производителям тепла до 24 апреля.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 2 апреля №255, передают Українські Новини.

"Запретить поставщикам электроэнергии, операторам систем распределения электроэнергии осуществлять отключение и ограничение ниже технологического минимума потребления электроэнергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности, угледобывающих предприятий", - говорится в нем.

Кроме того, Кабмин запретил поставщикам газа прекращать поставку ресурса производителям тепловой и электрической энергии независимо от формы собственности.

Также Кабмин обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" заключить договор с производителем тепловой или электрической энергии о поставке газа в случае его обращения.

Также "Нефтегаз" обязан осуществлять поставки газа вне зависимости от состояния выполнения условий относительно расчетов.

Полный перечень ограничений на время карантина в Украине. Инфографика: Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен.

Также украинцам с 6 апреля запретят появляться в общественных местах без маски.