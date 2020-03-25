"Нефтегаз" повысил на апрель цены на газ для бизнеса

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 0,2-2,2% до 4 882,8-5 536,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты в то время, как промпроизводство в Украине продолжает сокращаться.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 4 882,8 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 5 536,8 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 5 536,8 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, цену на газ для населения снизили на условиях ПСО на 14% из-за карантина и кризиса.

Тем временем, Кабинет Министров согласовал продление контракта председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева до 22 марта 2024 года.