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25 марта 2020, среда, 14:28 856
Экономика 2020-03-25T14:38:24+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" повысил на апрель цены на газ для бизнеса

"Нефтегаз" повысил на апрель цены на газ для бизнеса

Ярина Вацяк
Цена на газ, Промпроизводство, Тарифы на газ, цены на газ, Нефтегаз
Газ. Фото: oilreview.kiev.ua
Газ. Фото: oilreview.kiev.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 0,2-2,2% до 4 882,8-5 536,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты в то время, как промпроизводство в Украине продолжает сокращаться.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 4 882,8 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 5 536,8 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 5 536,8 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, цену на газ для населения снизили на условиях ПСО на 14% из-за карантина и кризиса.

Тем временем, Кабинет Министров согласовал продление контракта председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева до 22 марта 2024 года.

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