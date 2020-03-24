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24 марта 2020, вторник, 20:17 468
Экономика 2020-03-24T21:00:02+02:00
Українські Новини
В феврале промышленное производство продолжило сокращаться

В феврале промышленное производство продолжило сокращаться

Ярина Вацяк
Пищевая промышленность, Легкая промышленность, Химическая промышленность, Промышленное производство
Промпроизводство. Фото: pixabay
Промпроизводство. Фото: pixabay

В феврале 2020 года промышленное производство сократилось на 1,5% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,1% (скорректированных) по сравнению с февралем 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в феврале 2020 года промпроизводство выросло на 0,4% (не скорректированных на эффект календарных дней) и сократилось на 0,2% (скорректированных) по сравнению с январем 2020 года.

В январе-феврале 2020 года по сравнению с январем-февралем 2019 года промпроизводство сократилось на 3,1%.

Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в феврале:

  февраль к январю в % февраль 2020 к февралю 2019 в % январь-февраль 2020 к январю-февралю 2019
Промышленность 100,4 98,5 96,9
Добывающая промышленность 93,1 95,9 95,7
Из них:      
- добыча каменного и бурого угля 98,8 84,7 82,7
- добыча сырой нефти и природного газа 93,0 99,8 98,5
- добыча металлических руд 90,0 94,4 96,3
Обрабатывающая промышленность 105,2 99,6 98,6
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 103,0 106,6 104,5
Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 103,6 98,5 101,2
Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101,8 112,7 117,6
Производство кокса и продуктов нефтепереработки 89,9 102,2 103,1
Производство химических веществ и химической продукции 102,6 122,5 123,4
Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 127,7 99,7 93,2
Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 121,7 96,6 95,5
Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 99,9 95,9 92,7
Машиностроение 115,4 86,8 86,4
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 115,5 87,0 84,4
- производство электрооборудования 122,6 95,1 101,9
- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам 124,3 86,8 84,9
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств 104,1 83,0 81,9
Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 102,5 97,2 99,0
Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха 95,5 98,2 92,9
Основные промышленные группы
Товары промежуточного потребления 100,6 98,9 98,8
Инвестиционные товары 111,2 85,9 84,9
Потребительские товары краткосрочного использования 104,5 105,5 103,4
Потребительские товары долгосрочного использования 106,5 99,5 102,5
Энергия 94,4 97,9 94,7

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года промышленное производство сократилось на 5,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,7% (скорректированных) по сравнению с январем 2019 года.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

 

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