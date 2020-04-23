підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 квітня 2020, четвер, 11:19 26
Суспільство 2020-04-23T13:00:03+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, чому в Україні різко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

У МОЗ розповіли, чому в Україні різко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

Елена Новикова
Пасха, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пасха-2020, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я пов'язує збільшення кількості нових випадків коронавірусу, який в Україні зафіксували вже у 7 170 осіб, з порушенням карантину під час релігійних свят.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Ми вважаємо, що це стало наслідком, зокрема, порушення карантину під час Вербною тижня і безпосередньо на Великдень", - сказав він.

Зокрема, за 22 квітня було виявлено 578 нових випадків коронавирусной інфекції, тоді як 21 квітня таких випадків було 467.

Дані за 22 квітня Степанов назвав новим антирекордом за кількістю виявлених випадків захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендує органам місцевого самоврядування закрити кладовища для відвідування в поминальні дні.

Національна поліція відкрила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адміністративних протоколів за порушення Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) карантинних обмежень на Великдень.

Більше новин про: Пасха Коронавірус коронавірус в Україні Пасха-2020 Розповсюдження коронавірусу

Масове зараження COVID-19 в гуртожитку в Вишневому...
В Україні за добу майже 600 нових інфікованих коро...
По всьому світу коронавірусом заразилися понад 2,6...
Підприємство Олега Бахматюка передало продуктові н...
В Україні за добу майже 600 нових інфікованих коронавірусом. Всього 7,1 тис. заражених
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення майже на 15% на квітень
Новини
Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера
Поліція Києва склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції 12:37
До річниці Чорнобильської катастрофи та Дня пам'яті кияни отримають матеріальну допомогу. Кому і скільки доплатять 12:36
Працівники державного агропідприємства на Полтавщині звернулися до Президента за захистом від "депутата-рейдера зі Слуги народу" Трухіна 12:33
Перешкоджання журналістам знімати в магазинах під час карантину карається законом, - адвокат 12:19
Після доставки масок з Китаю "Мрія" заводу "Антонов" може увійти до Книги рекордів Гіннеса 12:11
більше новин
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский
Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор 15:34
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
Заборона гуляти в парках і скверах може зберегтися після 11 травня 14:23
У Київській області за добу зафіксовано 34 випадки коронавірусу 15:07
більше новин
По всьому світу коронавірусом заразилися понад 2,6 млн осіб. Дані на 23 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok