У МОЗ розповіли, чому в Україні різко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я пов'язує збільшення кількості нових випадків коронавірусу, який в Україні зафіксували вже у 7 170 осіб, з порушенням карантину під час релігійних свят.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Ми вважаємо, що це стало наслідком, зокрема, порушення карантину під час Вербною тижня і безпосередньо на Великдень", - сказав він.

Зокрема, за 22 квітня було виявлено 578 нових випадків коронавирусной інфекції, тоді як 21 квітня таких випадків було 467.

Дані за 22 квітня Степанов назвав новим антирекордом за кількістю виявлених випадків захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендує органам місцевого самоврядування закрити кладовища для відвідування в поминальні дні.

Національна поліція відкрила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адміністративних протоколів за порушення Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) карантинних обмежень на Великдень.