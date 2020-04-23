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23 квітня 2020, четвер, 09:30 14
Економіка 2020-04-23T11:00:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення майже на 15% на квітень

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення майже на 15% на квітень

Анна Рудык
Нафтогаз, Газ для населення, Ціни на газ, Зниження ціни на газ
Нафтогаз. Фото: reform.energy
Нафтогаз. Фото: reform.energy

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка раніше підвищила ціни на квітень для бізнесу, знизила на квітень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на 14,8%, або на 503 гривні/тис. куб. м до 2 897 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) порівняно з березнем.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"В березні на внутрішньому ринку з'явився новий ліквідний ціновий індикатор. "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" провів тендер на закупівлю газу на період поставки березень-грудень 2020 року та торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу", - йдеться в ньому.

Наголошується, що при розрахунку ціни газу для населення на квітень "Нафтогаз", як і в березні, вибирав з двох можливих опцій: ціни, розрахованої за постановою Кабінету Міністрів та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на поставку газу "Оператору ГТС України".

"Рахунки за газ в квітні повинні знизитися і через закінчення опалювального сезону, і з-за зменшення відпускної ціни "Нафтогазу". В результаті, я сподіваюся, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів", - підсумував голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину заборонили відключати електрику і газ на стратегічно важливих об'єктах.

Тим часом Коболєв продовжить очолювати "Нафтогаз". Кабмін узгодив продовження контракту.

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