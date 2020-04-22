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22 квітня 2020, середа, 20:00 27
Політика 2020-04-22T22:00:01+03:00
Українські Новини
Навчальний рік в Україні буде завершено дистанційно, - Мандзій

Навчальний рік в Україні буде завершено дистанційно, - Мандзій

Надежда Комендантова
Навчання, Карантин в школах, Любомира Мандзій, Учбовий рік
Школа на карантині. Фото: Pixabay
Школа на карантині. Фото: Pixabay

В той час, як Кабінет Міністрів продовжив карантин до 11 травня, в школах у зв'язку з епідемією рекомендують завершити навчальний рік дистанційно.

"Карантин продовжено, а це значить, що ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно. МОН надало роз'яснення для всіх навчальних закладів і публікує рекомендації на офіційних ресурсах", - цитує слова тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Любомири Мандзій прес-служба Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

Наголошується, що у зв'язку з продовженням карантину всі навчальні заклади продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання.

Згідно з повідомленням, МОН вже опублікувало рекомендації по завершенню навчального року та оцінювання.

Так, в умовах використання технологій дистанційного навчання педради шкіл повинні самостійно визначати особливості організації освітнього процесу та завершення навчального року.

Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів має бути завершено не пізніше 15 червня.

Учнів 1-8-х та 10-х класів, які не планують навчатися в іншому навчальному закладі, рекомендується направити копії відповідних документів електронною поштою або іншим способом, а оригінал документа передати у вересні.

У календарно-тематичному плануванні на 2020-2021 навчальний рік міністерство рекомендує збільшити час на узагальнення і закріплення матеріалу попереднього навчального року, а у 2-11 класах провести вхідне діагностування рівня знань учнів за програмою 2019-2020 навчального року.

З метою запобігання поширення коронавіруса в поточному навчальному році рекомендовано не проводити масові заходи, зокрема останні дзвоники та випускні вечори.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в 10:00 уроки будуть транслювати українські телеканали. Також уроки можна буде переглянути на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.

Крім того, "Квартал 95" надав допомога у створенні відеоуроків для школярів на безкоштовній основі.

Тим часом, в Іспанії всі школярі отримають автоматично хороші бали за поточний семестр через карантин.

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