Кабмін ввів регулювання цін на продукти, товари та ліки: повний список

В той час, як карантин в Україні продовжили до 11 травня, Кабінет Міністрів ввів державний контроль над цінами на ряд соціально значущих товарів і ліків. Про це йдеться в тексті постанови уряду, прийнятому в ході засідання в середу, передають Українські Новини. Згідно йому, затверджено порядок декларування змін роздрібних цін на товари, які мають соціальну значимість, а також товари протиепідемічного призначення. Так, за 30 днів до початку застосування декларується зміна ціни на 15% і більше порівняно з ціною на дату набрання чинності постанови або з попередньою задекларованою ціною, за 14 днів - на 10-15%, за 3 дні - на 5-10%. У перелік соціально значущих товарів внесені гречана крупа, цукор, пшеничне борошно вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва, пастеризоване молоко жирністю 2,5%, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця, куряча тушка, мінеральна вода без газу і вершкове масло жирністю 72,5%. Також декларуванню підлягають ціни на такі лікарські засоби, як парацетамол, азитроміцин, амоксицилін та інгібітор бета-лактамази, ампіцилін, амоксицилін, цефтріаксон та моксифлоксацин. Декларуються ціни і на антисептики та дезінфікуючі засоби, зокрема, етанол, йод, засіб на спиртовій основі, а також на засоби індивідуального захисту такі, як медичні маски, шапочки, ізоляційні халати, респіратори, бахіли, захисні окуляри та інше. При цьому Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів формує і веде в електронному вигляді Реєстр роздрібних цін. Список товарів, що підлягають ціновому регулюванню, оприлюднив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду. Товари, що мають соціальну значимість: 1) крупа гречана2) цукор пісок3) борошно пшеничне (вищий сорт)4)макаронні вироби вітчизняного виробництва5) молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці)6) хліб житньо-пшеничне7) яйця курячі категорії С18) птиця (тушка куряча)9) вода мінеральна без газу10) масло вершкове жирністю 72,5% Товари, що необхідні для запобігання поширення коронавірусу: 1) Paracetamol2) Azithromycin3) Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor4) AmpicillinAmoxicillin5) Ceﬁriaxone6) Moxiﬂoxacin Антисептики та дезінфекційні засоби: 1) Хлоргексин (Clorhexidine)2) Етанол (Ethanol)3) Повідон йоду (Povidone iodine)4) Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)5) Хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound)6) Хлороксиленол (Chloroxylenol)7) Спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий8) Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь9) Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри10) Мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання11) Мийно-дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання 13) Гідроксихлорохін 14) Фавіпіравір 15) Ремдесивір Засоби індивідуального захисту 1) Шапочка медична одноразова2) Медична маска3) Халат ізоляційний медичний одноразовий4) Костюм біологічного захисту\/комбінезон5) Водонепроникні лабораторні костюми6) Рукавички медичні стерильні або нестерильні7) Рукавички нітрилові8) Рукавички латексні неопудрені9) Кольчужні (кевларові) рукавички (рукавички підвищеного ризику)10) Повнолицьова маска\/напівмаска11) Захисний щиток12) Захисні окуляри13) Респіратор FFP2 або FFP314) Фартух медичний15) Бахіли одноразові16) Гумові чоботи17) Прогумований водонепроникний медичний фартух18) Медична марля19) Захисна напівмаска20) Фільтри для повнолицьових та напівмасок Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що працює над інструментом державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування в період карантину. 30 березня Верховна Рада ввела штраф до 5,1 тис. гривень за незаконне встановлення цін. Тим часом, ціни на хліб можуть зрости на 15% через підвищений експорт пшениці.