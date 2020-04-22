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22 квітня 2020, середа, 16:25 62
Економіка 2020-04-22T18:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін ввів регулювання цін на продукти, товари та ліки: повний список

Кабмін ввів регулювання цін на продукти, товари та ліки: повний список

Надежда Комендантова
Кабмін, Ціни на продукти, ціни на ліки, Держрегулювання цін
Ціни на продукти. Фото: delo.ua
Ціни на продукти. Фото: delo.ua

В той час, як карантин в Україні продовжили до 11 травня, Кабінет Міністрів ввів державний контроль над цінами на ряд соціально значущих товарів і ліків.

Про це йдеться в тексті постанови уряду, прийнятому в ході засідання в середу, передають Українські Новини.

Згідно йому, затверджено порядок декларування змін роздрібних цін на товари, які мають соціальну значимість, а також товари протиепідемічного призначення.

Так, за 30 днів до початку застосування декларується зміна ціни на 15% і більше порівняно з ціною на дату набрання чинності постанови або з попередньою задекларованою ціною, за 14 днів - на 10-15%, за 3 дні - на 5-10%.

У перелік соціально значущих товарів внесені гречана крупа, цукор, пшеничне борошно вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва, пастеризоване молоко жирністю 2,5%, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця, куряча тушка, мінеральна вода без газу і вершкове масло жирністю 72,5%.

Також декларуванню підлягають ціни на такі лікарські засоби, як парацетамол, азитроміцин, амоксицилін та інгібітор бета-лактамази, ампіцилін, амоксицилін, цефтріаксон та моксифлоксацин.

Декларуються ціни і на антисептики та дезінфікуючі засоби, зокрема, етанол, йод, засіб на спиртовій основі, а також на засоби індивідуального захисту такі, як медичні маски, шапочки, ізоляційні халати, респіратори, бахіли, захисні окуляри та інше.

При цьому Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів формує і веде в електронному вигляді Реєстр роздрібних цін.

Список товарів, що підлягають ціновому регулюванню, оприлюднив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Товари, що мають соціальну значимість:

1) крупа гречана

2) цукор пісок
3) борошно пшеничне (вищий сорт)
4)макаронні вироби вітчизняного виробництва
5) молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці)
6) хліб житньо-пшеничне
7) яйця курячі категорії С1
8) птиця (тушка куряча)
9) вода мінеральна без газу
10) масло вершкове жирністю 72,5%

Товари, що необхідні для запобігання поширення коронавірусу:

1) Paracetamol
2) Azithromycin
3) Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
4) Ampicillin
Amoxicillin
5) Ceﬁriaxone
6) Moxiﬂoxacin

Антисептики та дезінфекційні засоби:

1) Хлоргексин (Clorhexidine)
2) Етанол (Ethanol)
3) Повідон йоду (Povidone iodine)
4) Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)
5) Хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound)
6) Хлороксиленол (Chloroxylenol)
7) Спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий
8) Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь
9) Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри
10) Мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання
11) Мийно-дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання

13) Гідроксихлорохін

14) Фавіпіравір

15) Ремдесивір

Засоби індивідуального захисту

1) Шапочка медична одноразова
2) Медична маска
3) Халат ізоляційний медичний одноразовий
4) Костюм біологічного захисту/комбінезон
5) Водонепроникні лабораторні костюми
6) Рукавички медичні стерильні або нестерильні
7) Рукавички нітрилові
8) Рукавички латексні неопудрені
9) Кольчужні (кевларові) рукавички (рукавички підвищеного ризику)
10) Повнолицьова маска/напівмаска
11) Захисний щиток
12) Захисні окуляри
13) Респіратор FFP2 або FFP3
14) Фартух медичний
15) Бахіли одноразові
16) Гумові чоботи
17) Прогумований водонепроникний медичний фартух
18) Медична марля
19) Захисна напівмаска
20) Фільтри для повнолицьових та напівмасок

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що працює над інструментом державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування в період карантину.

30 березня Верховна Рада ввела штраф до 5,1 тис. гривень за незаконне встановлення цін.

Тим часом, ціни на хліб можуть зрости на 15% через підвищений експорт пшениці.

 

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