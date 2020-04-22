Другий транш допомоги ЄС Україна отримає після виконання низки умов

Після затвердження Європейським Союзом пропозиції Європейської комісії про надання Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з коронавірусом, перший транш буде виділений в найкоротші терміни без будь-яких умов, а другий - до липня 2021 року після узгодження умов.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро підтримки під час пандемії COVID-19. Пропозиція Єврокомісії в подальшому повинні схвалити Європейський парламент та Рада ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Єврокомісія розраховує на швидке схвалення, враховуючи актуальність проблеми.

"Як тільки це відбудеться, перший транш може бути виділений як можна швидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже в четвертому кварталі 2020-го або першій половині 2021 року", - сказано в ньому.

При цьому зазначається, що як і у випадку із звичайною макрофінансову допомогу ЄС, транші будуть залежати також від задовільного прогресу у виконанні програми Міжнародного валютного фонду і використання коштів фонду.

Офіс підкреслює, що ця фінансова підтримка допоможе вивільнити додаткові ресурси для захисту громадян і пом'якшення негативних наслідків пандемії, а також допоможе гарантувати макроекономічну стабільність України.

"Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС - це не тільки прояв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", - прокоментував Зеленський пропозицію Єврокомісії.

Раніше в квітні Єврокомісія прийняла рішення про виділення Україні 190 млн євро на підтримку системи охорони здоров'я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення.

Крім цього ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.

В цілому Євросоюз виділяє близько 3 млрд євро десяти країнам-сусідам на боротьбу з коронавірусом, з яких найбільше отримають Україна - 1,2 млрд євро і Туніс - 600 млн євро.

Як повідомляли Українські Новини, США виділили Україні 9,1 млн доларів на боротьбу з коронавірусом.

Радник президента Володимира Зеленського з питань економіки Олег Устенко заявив, що заходи щодо стимулювання економіки будуть впроваджувати після піку захворюваності коронавірусом, а експерти прогнозують падіння зарплат, зростання цін і долара.

Тим часом, МВФ спрогнозував спад не тільки української, але і світової економіки у 2020 році на 3%.