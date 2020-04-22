підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.7
˟
22 квітня 2020, середа, 15:21 7
Медицина 2020-04-22T16:00:02+03:00
Українські Новини
Третина тих, хто видужав від коронавірусу, можуть захворіти повторно, - Стапанов

Третина тих, хто видужав від коронавірусу, можуть захворіти повторно, - Стапанов

Надежда Комендантова
Максим Степанов, імунітет, Коронавірус, коронавірус в Україні, імунітет до коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як карантин в Україні продовжили до 11 травня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що за попередніми дослідженнями 30%  тих, хто видужав від коронавірусної інфекції, не мають імунітету від хвороби, що робить неможливим формування колективного імунітету.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Якщо подивитися на дослідження вчених різних країн, то у 30% людей, які перехворіли коронавирусной хворобою, титр антитіл дуже низький, що не може гарантувати імунітет. Якщо це дійсно буде підтверджено, то ми будемо констатувати, що колективний імунітет неможливий", - сказав він.

Степанов зазначив, що колективний імунітет формується в тому випадку, коли антитіла до вірусу має 90% населення тієї чи іншої країни.

Також він підкреслив, що в будь-якому випадку кількість українців, які перехворіли коронавирусной інфекцією, ще занадто мала для формування колективного імунітету.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль заявив, що наступні 2 року Україна буде жити в умовах протистояння коронавирусу.

21 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією в Україні збільшилася на 467 до 6 592, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 174.

Тим часом, коронавірус в Південній Кореї повторно виявили у понад 140 видужали.

Більше новин про: Максим Степанов імунітет Коронавірус коронавірус в Україні імунітет до коронавірусу

Степанов визнав проблеми з фінансуванням через поч...
Десять порад від дієтологів, які допоможуть зміцни...
Україна починає клінічні дослідження препарату для...
Карантин продовжили до 11 травня...
Карантин продовжили до 11 травня
Саакашвілі претендує на посаду віце-прем'єра з питань реформ, - депутат
Новини
Другий транш допомоги ЄС Україна отримає після виконання низки умов 15:54
Півтори тисячі учасникам акції "Твоя енергонезалежність" "Волиньгаз збут" поверне гроші за газ 15:50 Прес-реліз
Ярославський домовився з Фуксом, щоб харківським медикам привезли 4 тис. костюмів біозахисту 15:49
У Світовому банку розповіли про вимоги до закупівель в Україні: досвід, обороти, термін роботи на ринку 15:42
"Дніпропетровськгаз Збут" повертає кошти учасникам акції "Твоя енергонезалежність" 15:32 Прес-реліз
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні 09:00
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів 11:51 Прес-реліз
Полтава та Кременчук одержали від "Нової пошти" чергову партію медобладнання 20:38
більше новин
Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский
Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор 15:34
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
більше новин
Єврокомісія схвалила макрофінансову допомогу Україні на €1,2 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok