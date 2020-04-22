Третина тих, хто видужав від коронавірусу, можуть захворіти повторно, - Стапанов

В той час, як карантин в Україні продовжили до 11 травня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що за попередніми дослідженнями 30% тих, хто видужав від коронавірусної інфекції, не мають імунітету від хвороби, що робить неможливим формування колективного імунітету.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Якщо подивитися на дослідження вчених різних країн, то у 30% людей, які перехворіли коронавирусной хворобою, титр антитіл дуже низький, що не може гарантувати імунітет. Якщо це дійсно буде підтверджено, то ми будемо констатувати, що колективний імунітет неможливий", - сказав він.

Степанов зазначив, що колективний імунітет формується в тому випадку, коли антитіла до вірусу має 90% населення тієї чи іншої країни.

Також він підкреслив, що в будь-якому випадку кількість українців, які перехворіли коронавирусной інфекцією, ще занадто мала для формування колективного імунітету.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль заявив, що наступні 2 року Україна буде жити в умовах протистояння коронавирусу.

21 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією в Україні збільшилася на 467 до 6 592, кількість померлих від захворювання - на 13 осіб до 174.

Тим часом, коронавірус в Південній Кореї повторно виявили у понад 140 видужали.