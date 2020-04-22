подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
22 апреля 2020, среда, 12:34 2725
Кабмин 2020-04-22T13:11:05+03:00
Українські Новини
Следующие 2 года мы будем жить в условиях противостояния коронавирусу, - Шмыгаль

Следующие 2 года мы будем жить в условиях противостояния коронавирусу, - Шмыгаль

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Следующие два года Украине придется жить в условиях противостояния коронавирусу, которым в Украине заразились уже больше 6,5 тыс. человек. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "РБК Украина", передают Українськi Новини.

"Всемирная организация здравоохранения предполагает, и мы с этим согласны, что следующие 2 года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни (коронавирусу) и сохранения жизни и здоровья наших людей", - сказал премьер-министр.

Премьер отметил, что не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин и все выйдут и все забудут, украинцам придется научиться жить в новых условиях.

Он подчеркнул, что все страны, которые успешно преодолели 1-й пик заболеваемости, на данный момент стоят на пороге следующих пиков, в том числе Китай.

В то же время премьер-министр заявляет о намерении Кабинета Министров продлить карантин до 11 мая и одновременно смягчить некоторые меры.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль заявил, что в ближайшее время появится много рабочих мест с зарплатой до 8 тыс. гривен.

Также ограничения начнут снимать с городского транспорта, с самолетов - в последнюю очередь.

Ранее Шмыгаль прогнозировал возобновление работы транспорта и разрешение посещений зон отдыха в июне-июле.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус Денис Шмыгаль коронавирус в Украине

В Киеве почти 1000 больных коронавирусом. За сутки...
За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 4 случа...
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине...
В Украине за день 467 новых зараженных коронавирус...
Ограничения начнут снимать с городского транспорта, с самолетов - в последнюю очередь
В Украине за день 467 новых зараженных коронавирусом. Всего почти 6,6 тыс. инфицированных
Новости
"Тест ладони" для проверки респиратора. Как и когда нужно делать 13:01
Виталий Кличко. Скриншот трансляции брифинга
Кличко рассказал, как Киев будет выходить из карантина 12:59
В Государственной фискальной службе уменьшилось количество коррупционных преступлений, - Солодченко 12:45
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
Следующие 2 года мы будем жить в условиях противостояния коронавирусу, - Шмыгаль 12:34
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
В России цена на нефть марки Urals упала ниже 0 долларов 23:12
У Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса 19:00
больше новостей
В Чернобыльской зоне тушат пожар на територрии 4 лесничеств, а в Житомирской области локализовали 2 очага
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok