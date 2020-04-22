Следующие 2 года мы будем жить в условиях противостояния коронавирусу, - Шмыгаль

Следующие два года Украине придется жить в условиях противостояния коронавирусу, которым в Украине заразились уже больше 6,5 тыс. человек. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "РБК Украина", передают Українськi Новини.

"Всемирная организация здравоохранения предполагает, и мы с этим согласны, что следующие 2 года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни (коронавирусу) и сохранения жизни и здоровья наших людей", - сказал премьер-министр.

Премьер отметил, что не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин и все выйдут и все забудут, украинцам придется научиться жить в новых условиях.

Он подчеркнул, что все страны, которые успешно преодолели 1-й пик заболеваемости, на данный момент стоят на пороге следующих пиков, в том числе Китай.

В то же время премьер-министр заявляет о намерении Кабинета Министров продлить карантин до 11 мая и одновременно смягчить некоторые меры.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль заявил, что в ближайшее время появится много рабочих мест с зарплатой до 8 тыс. гривен.

Также ограничения начнут снимать с городского транспорта, с самолетов - в последнюю очередь.



Ранее Шмыгаль прогнозировал возобновление работы транспорта и разрешение посещений зон отдыха в июне-июле.