Кабмін вирішив не враховувати "коронавірусну" тисячу при розрахунку субсидій

Кабінет Міністрів вирішив не враховувати 1 тис. гривень допомоги при розрахунку субсидій.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Встановити, що розмір одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19... не включається в розрахунок доходу осіб при призначенні субсидії", - йдеться в постанові.

Відзначається також, що дана виплата буде здійснена в квітні 2020 року.

Виплата в розмірі 1 тис. гривень має бути проведена особам з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 1,9 млрд гривень.

Також на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд.

Раніше Рада внесла зміни до держбюджету-2020, на індексацію пенсій і доплату за 1 тис. гривень виділили 30 млрд.

А міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.