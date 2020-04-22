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22 квітня 2020, середа, 13:45 16
Суспільство 2020-04-22T14:23:46+03:00
Українські Новини
Кабмін вирішив не враховувати "коронавірусну" тисячу при розрахунку субсидій

Кабмін вирішив не враховувати "коронавірусну" тисячу при розрахунку субсидій

Анна Рудык
Пенсіонери, Соціальні виплати, субсидії, нарахування субсидій
Субсидії
Субсидії

Кабінет Міністрів вирішив не враховувати 1 тис. гривень допомоги при розрахунку субсидій.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Встановити, що розмір одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19... не включається в розрахунок доходу осіб при призначенні субсидії", - йдеться в постанові.

Відзначається також, що дана виплата буде здійснена в квітні 2020 року.

Виплата в розмірі 1 тис. гривень має бути проведена особам з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 1,9 млрд гривень.

Також на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд.

Раніше Рада внесла зміни до держбюджету-2020, на індексацію пенсій і доплату за 1 тис. гривень виділили 30 млрд.

А міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

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