Рада приняла изменения в госбюджет. Когда пенсионеры получат коронавирусную тысячу

После того, как Верховная Рада внесла в госбюджет изменения, через 5 дней украинским пенсионерам должны начать выплачивать дополнительную тысячу гривен. Об этом ранее заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, Лазебная отметила, что принятие Радой изменений в госбюджет-2020 дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единоразовой помощи в размере 1 тыс. гривен более чем 10,6 млн человек.

Отметим, что помощь получат лишь те пенсионеры, у которых пенсия составляет меньше 5 тыс. гривен.

Пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, единовременное пособие в размере 1 тыс. гривен будет зачислено автоматически, а тем, кто получает пенсию через "Укрпочту", деньги принесет почтальон.

Поскольку Рада приняла изменения в госбюджет в понедельник, 13 апреля, выплаты могут начать осуществлять со следующей рабочей недели - 21 числа.

Как соообщали Українські Новини, ПФ направил в апреле на выплату пенсий еще 3 млрд гривен.

Также в понедельник Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.