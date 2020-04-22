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22 квітня 2020, середа, 12:34 20
Кабмін 2020-04-22T14:15:02+03:00
Українські Новини
Наступні 2 роки ми будемо жити в умовах протистояння коронавірусу, - Шмигаль

Наступні 2 роки ми будемо жити в умовах протистояння коронавірусу, - Шмигаль

Анна Рудык
Денис Шмигаль, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Наступні два роки Україні доведеться жити в умовах протистояння коронавірусу, яким в Україні заразилися вже більше 6,5 тис. осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню "РБК Україна", передають Українські Новини.

"Всесвітня організація охорони здоров'я передбачає, і ми з цим згодні, що наступні 2 роки ми будемо жити в умовах протистояння цій хворобі (коронавірусу) та збереження життя і здоров'я наших людей", - сказав прем'єр-міністр.

Прем'єр зазначив, що не повинно бути ілюзій, що в травні закінчиться карантин і всі вийдуть, і всі забудуть, українцям доведеться навчитися жити в нових умовах.

Він підкреслив, що всі країни, які успішно подолали 1-й пік захворюваності, на даний момент стоять на порозі таких піків, в тому числі Китай.

У той же час прем'єр-міністр заявляє про намір Кабінету Міністрів продовжити карантин до 11 травня і одночасно пом'якшити деякі заходи.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль заявив, що найближчим часом з'явиться багато робочих місць з зарплатою до 8 тис. гривень.

Також обмеження почнуть знімати з міського транспорту, літаків - в останню чергу.

Раніше Шмигаль прогнозував відновлення роботи транспорту і дозвіл відвідувань зон відпочинку в червні-липні.

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