Обмеження почнуть знімати з міського транспорту, з літаків - в останній момент

Кабінет міністрів думає над тим, як послабити карантин, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вихід з карантину передбачає поетапне зняття обмежень роботи транспорту, можливо після 11 травня.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню РБК-Україна, передають Українські Новини.

"Транспорт, швидше за все, буде запускатися поетапно. Тобто спочатку – полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але при певних умовах і соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміському, потім – до міжобласному повідомленням, і, напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень або глобальних залізничних перевезень", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що над датою початку відновлення роботи пасажирського транспорту працюють аналітики, оскільки перевезення груп людей в закритому просторі є серйозним ризиком.

При цьому Шмигаль розраховує, що зняття обмежень відбудеться не раніше 11 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський допускає, що карантинні заходи можуть бути частково пом'якшені після 24 квітня, а обмеження на рух транспорту - з травня, у випадку, якщо до цього часу не буде хвилі зараження коронавирусной інфекцією.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував відновлення роботи транспорту і дозвіл відвідувань зон відпочинку в червні-липні.

Карантин через коронавіруса введений в Україні до 24 квітня.