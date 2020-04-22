В Україні за день 467 нових заражених коронавірусом. Всього майже 6,6 тис. інфікованих

В Україні 41-й день карантину кількість заражених коронавірусом збільшилася до 6 592 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 174 летальних, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 349 випадків;

Волинська область - 176 випадків;

Дніпропетровська область - 150 випадків;

Донецька область - 16 випадків;

Житомирська область - 287 випадків;

Закарпатська область - 218 випадків;

Запорізька область - 141 випадок;

Івано-Франківська область - 589 випадків;

Кіровоградська область - 251 випадок;

м. Київ - 989 випадків;

Київська область - 390 випадків;

Львівська область - 274 випадки;

Луганська область - 26 випадків;

Миколаївська область - 82 випадки;

Одеська область - 148 випадків;

Полтавська область - 116 випадків;

Рівненська область - 353 випадки;

Сумська область - 86 випадків;

Тернопільська область - 471 випадок;

Харківська область - 82 випадки;

Херсонська область - 72 випадки;

Хмельницька область - 54 випадки;

Чернівецька область - 1053 випадки;

Черкаська область - 206 випадків;

Чернігівська область - 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 у Центр надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19649 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину, який повинен закінчитися 24 квітня до 12 травня.

Раніше в Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Його ховали в домовині, загорнутій в плівку.