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22 квітня 2020, середа, 09:31 26 Інфографіка
Суспільство 2020-04-22T10:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні за день 467 нових заражених коронавірусом. Всього майже 6,6 тис. інфікованих

В Україні за день 467 нових заражених коронавірусом. Всього майже 6,6 тис. інфікованих

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні 41-й день карантину кількість заражених коронавірусом збільшилася до 6 592 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 174 летальних, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 349 випадків;
  • Волинська область - 176 випадків;
  • Дніпропетровська область - 150 випадків;
  • Донецька область - 16 випадків;
  • Житомирська область - 287 випадків;
  • Закарпатська область - 218 випадків;
  • Запорізька область - 141 випадок;
  • Івано-Франківська область - 589 випадків;
  • Кіровоградська область - 251 випадок;
  • м. Київ - 989 випадків;
  • Київська область - 390 випадків;
  • Львівська область - 274 випадки;
  • Луганська область - 26 випадків;
  • Миколаївська область - 82 випадки;
  • Одеська область - 148 випадків;
  • Полтавська область - 116 випадків;
  • Рівненська область - 353 випадки;
  • Сумська область - 86 випадків;
  • Тернопільська область - 471 випадок;
  • Харківська область - 82 випадки;
  • Херсонська область - 72 випадки;
  • Хмельницька область - 54 випадки;
  • Чернівецька область - 1053 випадки;
  • Черкаська область - 206 випадків;
  • Чернігівська область - 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 у Центр надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19649 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не захворіти коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину, який повинен закінчитися 24 квітня до 12 травня.

Раніше в Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Його ховали в домовині, загорнутій в плівку.

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В Україні за день 467 нових заражених коронавірусом. Всього майже 6,6 тис. інфікованих
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