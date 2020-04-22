В Україні за день 467 нових заражених коронавірусом. Всього майже 6,6 тис. інфікованих

В Україні 41-й день карантину кількість заражених коронавірусом збільшилася до 6 592 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 174 летальних, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 349 випадків; Волинська область - 176 випадків; Дніпропетровська область - 150 випадків; Донецька область - 16 випадків; Житомирська область - 287 випадків; Закарпатська область - 218 випадків; Запорізька область - 141 випадок; Івано-Франківська область - 589 випадків; Кіровоградська область - 251 випадок; м. Київ - 989 випадків; Київська область - 390 випадків; Львівська область - 274 випадки; Луганська область - 26 випадків; Миколаївська область - 82 випадки; Одеська область - 148 випадків; Полтавська область - 116 випадків; Рівненська область - 353 випадки; Сумська область - 86 випадків; Тернопільська область - 471 випадок; Харківська область - 82 випадки; Херсонська область - 72 випадки; Хмельницька область - 54 випадки; Чернівецька область - 1053 випадки; Черкаська область - 206 випадків; Чернігівська область - 13 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 у Центр надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19649 повідомлень про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину, який повинен закінчитися 24 квітня до 12 травня. Раніше в Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Його ховали в домовині, загорнутій в плівку.