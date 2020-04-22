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  • У Румунії сума штрафів за порушення карантину досягла 78 млн євро
22 квітня 2020, середа, 09:24 20
Світ 2020-04-22T10:45:02+03:00
Українські Новини
У Румунії сума штрафів за порушення карантину досягла 78 млн євро

У Румунії сума штрафів за порушення карантину досягла 78 млн євро

Елизавета Кесельман
Румунія, Коронавірус в Румунії, Штрафи за порушення карантину, Карантинні заходи
Порушення карантину в Румунії. Фото: romania-insider.com
Порушення карантину в Румунії. Фото: romania-insider.com

В Румунії, де надзвичайний стан продовжили до 14 травня, в період з 24 березня по 19 квітня правоохоронці склали близько 200 тисяч протоколів на загальну суму 78 млн євро. Про це повідомляє видання Romania-Insider.

Зокрема, мінімальна сума штрафу в Румунії становить 412 євро, мксимальная - 4 тис. 120 євро. Зараз в країні триває режим надзвичайного стану, який був продовжений на минулого тижня.

Після цього уряд видав кілька військових постанов, які обмежили рух людей, щоб зупинити поширення вірусу.

Румуни повинні обмежити поїздки за межі своїх будинків, і, коли вони виходять на вулицю, вони зобов'язані заповнити заяву про мету поїздки і взяти його з собою.

Як повідомляли Українські Новини, Румунія заявила, що послабить карантин після закінчення надзвичайного стану за умови, якщо мешканці будуть дотримуватися карантинні заходи.

Крім того, з сьогоднішнього дня Словаччина послаблює карантин, а з 15 травня Австрія відкриває школи та розважальні заклади.

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