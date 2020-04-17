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17 апреля 2020, пятница, 10:26 200
Мир 2020-04-17T10:27:07+03:00
Українські Новини
В Румынии чрезвычайное положение продлили до 14 мая

В Румынии чрезвычайное положение продлили до 14 мая

Елизавета Кесельман
Румыния, Карантин, Чрезвычайное положение, Коронавирус в Румынии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Коронавирус в Румынии зафиксировали более месяца назад. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения из-за нарастания эпидемии еще на месяц. Об этом сообщает Romania Insider.

По словам президента, пандемия в стране не снижается несмотря на принятие всевозможных мер. В то же время президент призвал граждан продолжать уважать ограничения, введенные властями.

"Без этих мер изоляции мы столкнулись бы со вспышкой числа случаев заражения коронавирусом, с которыми наша система здравоохранения не могла бы справится. Это черный сценарий, которого мы стремимся избежать с первых признаков эпидемии. Четкие, и своевременные действия спасают жизни", - заявил президент.

Сообщается, что чрезвычайное положение было продлено до 14 мая.

В свою очередь, премьер-министр страны Людовик Орбан заявил, что с 15 мая школы вновь могут заработать.

"Учебный год закончится. Студенты сдадут все выпускные экзамены. Конечно, если все будет хорошо после 15 мая, мы можем начать школьную деятельность", - сказал Орбан.

Как сообщали Українські Новини, США готовится к ослаблению карантина, но при этом готовится к новой волне коронавируса.

Тем временем, Грузия запретила передвижение на легковых автомобилях.

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