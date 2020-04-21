Від коронавірусу в Чернівецькій області померли двоє молодих хлопців

В той час, як через спалах коронавірусу в Одеській області закривають місто, у Чернівецькій області від коронавірусної інфекції померли двоє молодих хлопців.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук в Facebook.

"Хочу ще раз висловити співчуття родичам і сім'ям чотирьох буковинців, які померли внаслідок коронавірусної інфекції, і двох молодих хлопців, яких лікарі також не врятували і у них підтвердили наявність інфекції", - написав чиновник.

За словами Осачука, юнаки занадто пізно звернулися за допомогою і померли "буквально за одну добу".

Голова ОДА повідомив, що протягом останніх діб в регіоні зафіксували 65 нових випадків зараження коронавірусом, всього на Буковині вже налічується 1052 випадки захворювання Covid-19.

У Чернівецькій області, де найбільше в Україні хворих COVID-19, 43 пацієнта з коронавірусом або підозрою на захворювання перебувають у важкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, 21 березня мер Чернівців Олексій Каспрук розпорядився перекрити дороги на в'їзд і виїзд з міста через загрозу поширення коронавіруса. З 3 квітня вся Чернівецька область обмежила в'їзд і виїзд громадян і транспортних засобів.

З 11 квітня на Буковині ввели жорсткий карантин через Covid-19