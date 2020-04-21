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21 апреля 2020, вторник, 21:23 1928 Инфографика
Политика 2020-04-21T21:23:18+03:00
Українські Новини
Из-за вспышки коронавируса в Одесской области закрывают город

Из-за вспышки коронавируса в Одесской области закрывают город

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, Закрытие города, Коронавирус в Одесской области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Одесской области зафиксировали 146 случаев заражения каоронавирусом, город Подольск Одесской области частично закрывают из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Думская".

Как сообщили в облгосадминистрации, на въездах в населенный пункт уже работают три блокпоста. Правоохранители собираются установить еще два.

В райцентр с завтрашнего дня не будут пускать транзитный транспорт, а также людей, которые не проживают или не работают в Подольске.

Городскую больницу, где и произошла вспышка, закрыли на двухнедельный карантин. Она перестанет принимать новых пациентов — всех ургентных отправляют в Балту.

Все 14 дней 37 медработников и 25 пациентов, среди которых есть дети и роженицы, будут находиться в больнице под охраной национальных гвардейцев.

Всего в Подольске по состоянию на 21 апреля зарегистрировано 37 лабораторно подтвержденных случаев заражения. Среди заболевших — восемь медиков. Один из них - семейный врач Виктор Галиченко — скончался.

Проводится эпидрасследование, в ходе которого должны выяснить обстоятельства массового заражения медперсонала больницы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські новини, в Украине уже больше тысячи медиков заболели коронавирусом.

Тем временем, карантин в Украине хотят продлить до 12 мая, но с некоторыми послаблениями для людей и бизнеса.

Министерство здравоохранения закупило более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19.

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