Кинули як собак: українці на Балі досі не можуть потрапити додому

Після введення карантину, який хочуть продовжити до 12 травня, та закриття кордонів у складній ситуації опинилися українці на острові Балі (Індонезія), яких так і не евакуювали додому після спалаху коронавірусу.

Про це "Страні" розповіла Алла Лобур, яка разом з сім'єю досі не може повернутися в Україну, хоча полетіла на Балі ще в лютому.

Весь цей час консули просять її почекати, хоча у людей вже закінчуються гроші на їжу.

"З консульством ситуація така: висить тільки пояснення на сайті. Типу, чекайте, обов'язкова обсервація, а евакуація можлива лише мінімум за 1000 доларів. Також вони вказали адреси аптек, готелів, які можна зняти. І все. Консул кидає трубку. У мене сім'я - п'ять осіб. Я взяла кредит на їжу до 75 000 гривень. Більше мені ніхто не дасть", - сказала вона.

При цьому жінка каже, що не змогла залишити країну за допомогою Катарських авіаліній, оскільки місця там були тільки для людей, які купили авіаквитки саме цієї компанії.

"У нас були інші, потрібно було купувати за 1 800 доларів. Зрозумійте, у нас у всіх були зворотні квитки, ми могли спокійно повернутися, пройти всі обсервації, ізоляції, тести. Ми не знаємо, що робити. Тут теж карантин закриті всі входи на океан, людей мало, виходимо тільки в масці за продуктами. Вити хочеться. Чому для захисту одних громадян закрили небо, а інших кинули як собак. Чому, коли виділялися гроші, забрали тільки туристів з Єгипту? Допоможіть нам, всі в Україні думають, що всіх вивезли, що евакуація була безкоштовна", - говорить Алла Лобур.

Українці, які залишилися в Індонезії, створили спеціальну групу для обговорення ситуації. І там теж жорстко критикується робота українських дипломатів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 30 березня 11,5 тис. українців за кордоном ще чекали евакуації додому після закриття кордонів.

З 17 березня Україна закрила авіапростір, а з 28 березня Україна закрила кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських повідомлень. Тепер перетнути кордон можна на автомобілі або пішки.