Медичні маски і антисептики є в більшості аптечних мереж. Де можна купити і за якою ціною

Після того, як оптові ціни на медичні маски різко впали, в більшості київських аптечних мереж є в наявності медичні маски за 15-17 гривень за штуку і антисептики за 39-53 гривні за штуку (ціна залежить від об'єму препарату і країни-виробника).

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптечних мереж.

В аптеках мережі "Фармація", "Аптека низьких цін", "Аптека доброго дня" і "Віталюкс" маски і антисептики є в наявності.

В аптеках мережі "Фармація" ціна за медичні маски становить 15 гривень за штуку, ціна на марлеві маски становить 10 гривень за штуку; вартість антисептиків залежить від обсягу і країни-виробника препарату.

У мережі "Аптека низьких цін" в наявності є маски вартістю 15 гривень/штука; в якості антисептика пропонують препарат "Септил" (28-50 гривень за штуку).

У мережі "Віталюкс" в наявності є антисептик "Манорм" вартістю 51,5 гривень за штуку; також в наявності є маски вартістю 16,5 гривень за штуку.

В аптеках мережі "Аптека доброго дня" маски є в наявності на 14,8 гривень/штука і антисептики по 39-40 гривень/штука; також в якості антисептиків пропонують перекис і хлоргексидин.

В аптеках мережі "Мед-сервіс" за станом на 13:00 в наявності є антисептик "Манорм" вартістю 52,8 гривень; масок немає в наявності, але представник аптеки зазначив, що їх наявність потрібно уточнювати в кожній конкретній аптеці.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня 190 тис. медичних масок надійшло в мережі комунальних аптек "Фармація".

Офіс Президента заявляє, що при відсутності в аптеках захисних масок до них будуть застосовуватися заходи адміністративного реагування.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві з'явилися автомати, в яких продають медичні маски.