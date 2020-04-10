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  • В киевскую аптечную сеть завезли 190 тыс. медицинских масок: где купить
10 апреля 2020, пятница, 15:32 3652
Политика 2020-04-10T15:49:17+03:00
Українські Новини
В киевскую аптечную сеть завезли 190 тыс. медицинских масок: где купить

В киевскую аптечную сеть завезли 190 тыс. медицинских масок: где купить

Ярина Вацяк
Карантин, Маски, Коронавирус, брифинг Кличко
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

190 тыс. медицинских масок поступило в сети коммунальных аптек "Фармация" в то время, как Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Еще 190 тыс. масок поступило в сети коммунальных аптек "Фармация", - сказал он.

Кличко отметил, что из 190 тыс. потупивших масок 150 тыс. - одноразовые и 40 тыс. - марлевые.

По его словам, все эти маски уже можно приобрести в сети аптек "Фармация".

Кличко сообщил, что Киев продолжает получать средства защиты для врачей, которые были заказаны и приобретены ранее, расходные материалы и медикаменты.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9 апреля в части киевских аптечных сетей имелись в наличии медицинские маски по 15-20 гривен и антисептики по 35-40 гривен.

Тем временем, Киев ввел принудительный карантин на предприятиях и в учреждениях, где есть вспышки коронавируса.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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