В киевскую аптечную сеть завезли 190 тыс. медицинских масок: где купить

190 тыс. медицинских масок поступило в сети коммунальных аптек "Фармация" в то время, как Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Еще 190 тыс. масок поступило в сети коммунальных аптек "Фармация", - сказал он.

Кличко отметил, что из 190 тыс. потупивших масок 150 тыс. - одноразовые и 40 тыс. - марлевые.

По его словам, все эти маски уже можно приобрести в сети аптек "Фармация".

Кличко сообщил, что Киев продолжает получать средства защиты для врачей, которые были заказаны и приобретены ранее, расходные материалы и медикаменты.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9 апреля в части киевских аптечных сетей имелись в наличии медицинские маски по 15-20 гривен и антисептики по 35-40 гривен.

Тем временем, Киев ввел принудительный карантин на предприятиях и в учреждениях, где есть вспышки коронавируса.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.