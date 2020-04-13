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13 апреля 2020, понедельник, 18:50 36
Общество 2020-04-13T18:50:55+03:00
Українські Новини
В части киевских аптечных сетей есть маски и антисептики. Где можно купить и по какой цене

В части киевских аптечных сетей есть маски и антисептики. Где можно купить и по какой цене

Елена Новикова
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Маска, перчатки и антсептик. Фото: Pixabay
Маска, перчатки и антсептик. Фото: Pixabay

В части киевских аптечных сетей имеются в наличии медицинские маски за 15-17 гривен за штуку и антисептики за 34-330 гривен за штуку (цена зависит от объема препарата и страны-производителя).

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптечных сетей, передают Українськi Новини.

В аптеках сетей "Фармация", "Аптека TAS" и "Виталюкс" маски и антисептики есть в наличии.

В аптеках сети "Фармация" цена за маски составляет 15 гривен за штуку, цена на антисептики зависит от объема и страны-производителя препарата.

В "Аптеках TAS" в качестве антисептика предлагают "Септил" (цена препарата – 33,5 гривен); в наличии имеются марлевые маски, наличие медицинских масок нужно уточнять непосредственно в каждой конкретной аптеке.

В сети "Виталюкс" в наличии имеется антисептик "Манорм" стоимостью 52,8 гривен; также в наличии имеются маски стоимостью 16,5 гривен за штуку.

В аптеках сети "Аптека НЦ", по состоянию на 13:30, масок в наличии нет; из антисептиков в продаже есть "Кутасепт" (цена препарата – 130,5 гривен).

В аптеках сети "Мед-сервис" в наличии есть антисептик "Манорм" стоимостью 52,8 гривен; маски есть в некоторых аптеках, наличие масок нужно уточнять в каждой конкретной аптеке.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля 190 тыс. медицинских масок поступило в сети коммунальных аптек "Фармация".

Офис Президента заявляет, что при отсутствии в аптеках защитных масок к ним будут применяться меры административного реагирования.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве появились автоматы, в которых продают медицинские маски.

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