"Укрзалізниця" розглядає можливість введення 4-денного робочого тижня

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 1 липня 2020 може ввести режим чотириденний робочий тиждень в разі продовження поширення коронавірусу COVID-19 у країні і продовження карантинних заходів, спрямованих на стримування захворювання.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято на засіданні правління "Укрзалізниці" та погоджено з представниками галузевих профспілок, присутніми на засіданні.

При цьому, згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" вже прийняла низку антикризових заходів для безперебійної роботи залізничної галузі.

Зокрема, обмежені закупівлі матеріально-технічних ресурсів (послуг), які не пов'язані з основною діяльністю, знижений витрата дизельного палива, електроенергії, крім того, компанія тимчасово припинила розгляд питань одноразових заохочень, доплат, надбавок, компенсацій оренди житла для працівників.

"Наша головна мета - забезпечення здоров'я та безпеки для наших співробітників і клієнтів. Операційна та фінансова стабільність компанії за підтримки належного рівня ліквідності та збереження робочих місць також є нашим пріоритетом. Ситуація в країні і в світі різко і швидко змінюється. Ось чому "Укрзалізниця" вже розглядає подальші заходи, які, при необхідності, будуть втілені. Це, наприклад, можливість ввести з 1 липня часткову зайнятість для працівників п'ятиденних робочих тижнів", - зазначив голова наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунер.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 6,1 тис. інфікованих коронавірусом. За добу загинули 10 осіб.

Тим часом, "Укрзалізниця" почала безкоштовно возити медиків службовими потягами.

Крім того, S&P знизило рейтинг "Укрзалізниці".