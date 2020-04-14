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14 апреля 2020, вторник, 13:13 552
Экономика 2020-04-14T13:13:48+03:00
Українські Новини
S&P снизило рейтинг "Укрзализныци"

S&P снизило рейтинг "Укрзализныци"

Григорий Яковенко
Укрзализниця, S&P, Standard&Poors
Укрзализныця вагон Фото: Економічна правда
Укрзализныця вагон Фото: Економічна правда

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) акционерного общества "Укрзализныця" с В- до ССС.

Об этом говорится в сообщении S&P , передают Українськi Новини.

"Сейчас мы рассматриваем ликвидность "Укрзализныци" как слабую, поскольку считаем, что проблемы, связанные с COVID-19, могут ограничить ее доступ к рынкам капитала и повлиять на ее способность генерировать денежный поток от операционной деятельности", - говорится в нем.

Отмечается, что негативный прогноз отражает неопределенность в отношении потенциальной реструктуризации кредита и способности компании накапливать достаточные средства для покрытия предстоящих сроков погашения.

При этом в агентстве подчеркнули, что "Укрзализныця" может рассмотреть возможность пересмотра условий некоторых кредитов.

Как сообщали Українські Новини, Лещенко в марте задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци".

В конце января Наблюдательный совет акционерного общества "Укрзализныця" назначила бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции.

В декабре 2019 представителями государства в в набсовете "Укрзализныци" назначены Олег Журавлев, советник министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и экс-нардеп от "БПП", журналист Сергей Лещенко.

В ноябре бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".

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