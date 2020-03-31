"Укрзализныця" начала бесплатно возить медиков служебными поездами

В то время, как Киевсовет рассматривает возможность открыть метро с ограничениями, Акционерное общество "Укрзализныця" начнет бесплатный подвоз медиков служебными поездами с 31 марта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" запускает социальную программу по бесплатному подвозу медиков служебными поездами с 31 марта. Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для медиков будет бесплатным. Предварительный перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти. Основанием для проезда медиков является служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении", - написал он.

При этом обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.

Расписание движения служебных поездов "Укрзализныци" будет предоставляться органам местной власти для доведения до сведения работников медицинских учреждений.

Как сообщали Українськi Новини, Bolt начал бесплатно доставлять медработников к месту работы в Киеве и Львове.

Также в городах Украины запустили флешмоб "Подвези медика на работу".