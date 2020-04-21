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21 квітня 2020, вівторок, 11:47 31
Суспільство 2020-04-21T12:43:36+03:00
Українські Новини
Карантин в Україні хочуть продовжити, але з ослабленнями. Що зміниться

Карантин в Україні хочуть продовжити, але з ослабленнями. Що зміниться

Анна Рудык
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Карантин. Фото: freepik
Карантин. Фото: freepik

Міністерство охорони здоров'я України ініціює продовження карантину до 12 травня, проте пропонує пом'якшити обмежувальні заходи. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

Так, за прогнозами Степанова, обмежувальні заходи пом'якшать.

Зокрема, міністерство буде пропонувати:

  • дозволити прогулянки в парках з обмеженням кількості осіб, які їх здійснюють, та з регламентацією використання засобів індивідуального захисту.
  • відкрити для відвідувачів музеїв і бібліотек з умовою дотримання дистанції, використання засобів індивідуального захисту і проведення скринінгу температури.

Відзначимо, в Україні 21 квітня 41-й день карантину, до його закінчення залишилося три дні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

Також у Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинну зону міста.

Тим часом у МОЗ розповіли, чому 7 областей не повідомили про результати тестування на COVID-19.

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