подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 10:55 17
Общество 2020-04-21T10:56:40+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19

В Минздраве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19

Кира Молчанова
Медицина, Степанов, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, Тестирование на коронавирус
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Пока в Украине заболевших коронавирусом стало больше ,61 тыс. человек, 7 областей не предоставили информацию о тестировании граждан на коронавирусную инфекцию методомполимеразной цепной реакции (ПЦР) за 19 апреля из-за малого количества обращений и технических моментов.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Это было связано с тем, что на Пасху много людей просто не обращалось к врачам относительно проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было ни единого случая сообщения на горячую линию относительно проведения ПЦР", — сказал он.

Кроме того, в Черновицкой области было сделано 48 исследований, из которых 17 - позитивные, однако в отчетность по количеству тестирований эти исследования не попали из-за ошибки человека, составляющего отчетность.

В Винницкой области в проводившей тестирование лаборатории возникла необходимость дать "отдохнуть" амплификатору, который ранее работал 24 часа в сутки.

Как сообщали Українськi Новини, 20 апреля Степанов заявил, что 7 областей не предоставили никакой информации о тестировании граждан на коронавирус за 19 апреля.

Тем временем, карантин в Украине хотят продлить до 12 мая, но с некоторыми послаблениями для людей и бизнеса.

Больше новостей о: Медицина Степанов коронавирус в Украине Тест на коронавирус Тестирование на коронавирус

Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер
В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
Новости
В сеть попала скандальная переписка министра юстиции Малюськи о работе АРМА, - СМИ 10:59
Минздрав получил дополнительную партию гидроксихлорохина для лечения коронавируса 10:57
В Минздраве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19 10:55
В Чернобыльской зоне локализовали пожар в одном из лесничеств 10:53
После пасхальных выходных доллар и евро упали в обменниках. Курс валют на 21 апреля 10:43
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
У Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса 19:00
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
больше новостей
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok