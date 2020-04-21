В Минздраве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19

Пока в Украине заболевших коронавирусом стало больше ,61 тыс. человек, 7 областей не предоставили информацию о тестировании граждан на коронавирусную инфекцию методомполимеразной цепной реакции (ПЦР) за 19 апреля из-за малого количества обращений и технических моментов.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Это было связано с тем, что на Пасху много людей просто не обращалось к врачам относительно проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было ни единого случая сообщения на горячую линию относительно проведения ПЦР", — сказал он.

Кроме того, в Черновицкой области было сделано 48 исследований, из которых 17 - позитивные, однако в отчетность по количеству тестирований эти исследования не попали из-за ошибки человека, составляющего отчетность.

В Винницкой области в проводившей тестирование лаборатории возникла необходимость дать "отдохнуть" амплификатору, который ранее работал 24 часа в сутки.

Как сообщали Українськi Новини, 20 апреля Степанов заявил, что 7 областей не предоставили никакой информации о тестировании граждан на коронавирус за 19 апреля.

Тем временем, карантин в Украине хотят продлить до 12 мая, но с некоторыми послаблениями для людей и бизнеса.