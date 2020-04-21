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21 квітня 2020, вівторок, 12:05 14 Інфографіка
Суспільство 2020-04-21T13:51:21+03:00
Українські Новини
У Києві 892 випадки коронавірусу. За добу двоє загиблих

У Києві 892 випадки коронавірусу. За добу двоє загиблих

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Києві кількість випадків коронавірусу, яким в Україні заразилися 6,1 тис. осіб, досягла 892. Про це під час брифінгу сьогодні, 21 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що за добу кількість заражених коронавірусом збільшилася на 42, з них 4 медика. Крім того, за добу в столиці ще два летальних випадки.

За останню добу захворіли 15 жінок у віці від 25 до 67 років і 7-річна дівчинка, а також 25 чоловіків у віці від 18 до 72 років, і хлопчик, якому 5 років.

"В лікарні госпіталізували 13 пацієнтів, решта на самоізоляції, під контролем медиків", - зазначив Кличко.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 21 квітня 41-й день карантину, до його закінчення залишилося три дні.

Раніше Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

Також у Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста.

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