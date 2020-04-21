Більше тисячі медпрацівників в Україні захворіли на коронавірус, — МОЗ

Поки в Україні 6 125 осіб захворіли на COVID-19, у 1,1 тис. медичних працівників діагностували коронавірусну інфекцію з початку епідемії.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За весь час пандемії захворіли 6 125 осіб, з них 399 дітей і 1 138 медпрацівників", — сказав він.

Степанов нагадав, що Міністерство охорони здоров'я має намір проводити тестування медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, 1 раз в 5 днів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я анонсує продовження карантину до 12 травня, але з деякими послабленнями.

Раніше Міністерство охорони здоров'я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19.

Тим часом у Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста.

Поки ж у світі зареєстровано 2 478 634 випадків зараження коронавірусом, 652 046 осіб одужали, а 170 399 – померли.