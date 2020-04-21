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  • В мире зафиксировали более 2,4 млн случаев коронавируса. Данные на 21 апреля
21 апреля 2020, вторник, 10:17 384 Карта
Мир 2020-04-21T10:29:38+03:00
Українські Новини
В мире зафиксировали более 2,4 млн случаев коронавируса. Данные на 21 апреля

В мире зафиксировали более 2,4 млн случаев коронавируса. Данные на 21 апреля

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Германии, Смерть от коронавируса, коронавирус в Италии, Коронавирус в Испании, Коронавирус в мире, Профилактика коронавируса, Коронавирус в США, Коронавирус во Франции, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Во вторник, 21 апреля, в мире зарегистрировано 2 478 634 случая заражения коронавирусом, 652 046 человек выздоровели, а 170 399 - умерли, в то время, как в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировали 415 новы случаев.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

На первом месте по количеству инфицированных остается США, где вирус подтвердили у 787 901 человека, 43 364 из них умерли, а 72 858 - вылечились. 

На втором месте находится Испания. Коронавирусом заразились 200 210 человек, погибли 20 852 человек, а выздоровели - 80 587.

На третьем месте Италия, где коронавирусом заразились 181 22 человек. Всего в стране 24 144 летальных случаев, а победили вирус 48 877 человек.

Франция находится на четвертом месте по количеству зараженных коронавирусом. В стране заразились 156 493 человека, умерли - 20 294, а выздоровели - 38 037.

В Германии зафиксировали 147 065 случаев заболевания COVID-19. Она находится на пятом месте. Количество умерших в стране увеличилось до 4 863, а 94 200 человек выздоровели.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

А по состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников и 374 детей из 5,7 тыс заразившихся. 

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