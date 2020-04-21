Рятувальники розповіли, скільки вогнищ пожежі продовжують тушкувати в Чорнобильській зоні

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжує гасити пожежі в Чорнобильській зоні відчуження на території 5 лісництв та в Житомирській області на території 2 лісгоспів.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Станом на 8:00 21 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ГАЗО у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Парышевського, Дитяткивского і Денисовецкого лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 вогнищ (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торфовищ у вогнищах, пройдених вогнем", - сказано в ньому.

Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг.

Загрози об'єкту "Укриття", сховища радіаційних відходів та інших критичних об'єктів зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 1 359 осіб і 340 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 205 осіб основного складу і 250 одиниць техніки (у тому числі 3 вертольоти, якими 19 квітня здійснено 93 скидів - 186 тонн води).

Радіаційний фон по Києву і Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимій тлі 0,05 мР/год, Чорнобиль - 0,021 мР/год, на КДП "Дитятки" 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні в 0,055 мР/год).

У Житомирській області пожежники продовжують гасити окремі осередки тління трав'яного настилу, пеньків і деревини.

"Станом на 8:00 21 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП "Овруцький ЛХ", "Овруцький СЛХ" з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків і деревини. В 8:00 21 квітня пожежа лісової підстилки на території Словечанского ЛХ локалізовано, залишається 1 нелокалізований осередок горіння (ДП "Овруцький спеціалізоване ЛХ" Виступовичське лісництво поблизу сіл Жолудивка і Журба. На інших ділянках тривають роботи з гасіння пожеж всередині локалізованих ділянок", - сказано в повідомленні.

До гасіння залучено 1 069 осіб і 155 одиниць техніки, з них від ДСНС 176 осіб та 41 одиниця техніки.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз може допомогти Україні в боротьбі з пожежами в Чорнобильській зоні.

Також Нацгвардія початку антидиверсионную операцію через пожежу в Чорнобильській області.

Раніше рятувальники локалізували кілька вогнищ пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні.