Спасатели локализировали несколько очагов пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один в Чернобыльской зоне, в то время, как 19 апреля в Тернополе вдоль реки вспыхнул пожар.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"По итогам работы вчера и ночью - утром провели облет зон пожаров. По Чернобыльской зоне из 4 очагов один локализирован. По Житомир. - из 4 локализировано 2. При этом не очень хороший на сегодня прогноз по ветру - до 20 м/с - это сильный ветер", - написал он.

Аваков отметил, что наземные силы и авиация уверенно выполнят свои обязанности по локализации очагов пожара.

Как сообщали Українськi Новини, 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Ранее сообщалось о том, что Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Также МВД рассматривает диверсию как причину пожара в Чернобыльской зоне.