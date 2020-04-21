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21 апреля 2020, вторник, 10:27 985
Общество 2020-04-21T10:27:27+03:00
Українські Новини
Евросоюз может помочь Украине в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

Евросоюз может помочь Украине в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

Ольга Фандорина
Евросоюз, Пожар, Помощь ЕС, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Европейский союз готов оказать Украине поддержку в борьбе с чернобыльскими пожарами. Об этом заявил посол Украины в ЕС и в Бельгии Николай Точицкий в Twitter

Как он написал, еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов оказать комплексную поддержку Украине в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

"Высоко ценим готовность друзей из ЕС помогать Украине!" – добавил Точицкий. 

Ранее в ГосЧС сообщали, что для тушения лесных пожаров на территории зоны отчуждения привлечено более 570 человек и 112 единиц техники, а также дополнительно направлены сводные отряды из семи областей, общей численностью 500 человек и более 60 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию.

Спасатели локализировали несколько очагов пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Ранее сообщалось о том, что Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

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