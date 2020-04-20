подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 апреля 2020, понедельник, 13:03 322
Силовые структуры 2020-04-20T13:03:22+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию

В Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию

Анна Рудык
Пожар, МВД, Арсен Аваков, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне отчуждения после новых 4 очагов пожара.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади около 100 м. Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить. Каким ублюдком надо быть, чтобы делать такое? Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это - особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов... Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал он. 

Аваков считает, что кто-то намерено поджигает лес и благодарит тех, кто участвует в тушении пожаров.

"А пока – хочу и очень важно! – сказать спасибо тысячам пожарных и лесников, которые с ротацией и без, уже который день делают то, что должны", - добавил Аваков.

Как сообщали Українськi Новини, спасатели локализировали несколько очагов пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Ранее сообщалось о том, что Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Больше новостей о: Пожар МВД Арсен Аваков Пожар в Чернобыльской зоне

Спасатели локализировали несколько очагов пожаров ...
МВД рассматривает диверсию как причину пожара в Че...
В МВД заявляют, что генерал-майор СБУ Шайтанов гот...
Пожары в двух областях Украины продолжаются: с ним...
В Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Погиб 151 человек
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня
Новости
"Дарница" формирует стратегический запас сырья для производства критически важных лекарств 13:31
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
В Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию 13:03
Австралия снимет запрет на проведение медицинских операций из-за снижения эпидемии 12:53
Адвокат рассказала, как действовать в случае задержания из-за нарушения карантина 12:50
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
Заморозки до -5 и дожди. Прогноз погоды на Пасху 21:40
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять 14:34
больше новостей
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять 14:34
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция 14:21 Дополнено
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Зеленский заработал в марте 28 тысяч гривен 15:42 Документ
больше новостей
За сутки в Киеве зафиксировали 49 новых случаев заражения коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok