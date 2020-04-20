В Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне отчуждения после новых 4 очагов пожара.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади около 100 м. Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить. Каким ублюдком надо быть, чтобы делать такое? Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это - особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов... Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал он.

Аваков считает, что кто-то намерено поджигает лес и благодарит тех, кто участвует в тушении пожаров.

"А пока – хочу и очень важно! – сказать спасибо тысячам пожарных и лесников, которые с ротацией и без, уже который день делают то, что должны", - добавил Аваков.

Как сообщали Українськi Новини, спасатели локализировали несколько очагов пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Ранее сообщалось о том, что Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.