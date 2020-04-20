Меркель відклала відеоконференцію зі Шмигалем

В той час, як Німеччина стала однією з країн, де зафіксовано високу смертність від коронавірусу, відеоконференцію канцлера Німеччини Ангели Меркель з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем відклали.

Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Перенесли відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На жаль, у колеги виникли непередбачені невідкладні справи. Ми з розумінням ставимося до цього, адже в період пандемії трапляється різне", - написав він.

Шмигаль зазначив, що вони домовилися перенести зустріч на зручний для обох сторін час.

При цьому він не написав, на яке саме.

Як повідомляли Українські Новини, на початку лютого Зеленський обговорив з Меркель результати "нормандського формату" і санкції проти оточення Януковича

у грудні 2019 "нормандська четвірка" домовилася провести наступну зустріч у квітні 2020 року.

Нагадаємо, на наступної зустрічі "нормандської четвірки" Україна продовжить наполягати на обміні "всіх на всіх".