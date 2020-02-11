Зеленский обсудил с Меркель результаты "нормандского формата" и санкции против окружения Януковича

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудил выполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) 9 декабря 2019 года в Париже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже", - сказано в нем.

Зеленский проинформировал Меркель о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, а канцлер Германии в свою очередь выразила обеспокоенность несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня.

"Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске. Президент Украины в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины", - сказано в сообщении.

В ходе разговора стороны также обсудили необходимость продолжения персональных санкций Европейского Союза против бывших высокопоставленных должностных лиц Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время "Революции достоинства".

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 "нормандская четверка" договорилась провести следующую встречу в апреле 2020 года.

Напомним, на следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех".

Тем временем ЕС может снять санкции с окружения Януковича в ближайшее время.