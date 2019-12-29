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29 декабря 2019, воскресенье, 20:47 201
Внешняя политика 2019-12-29T21:01:44+02:00
Українські Новини
На следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех", - Пристайко

На следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех", - Пристайко

Ярина Вацяк
МИД, нормандская четверка, Вадим Пристайко , нормандский формат, обмен пленными

На следующих переговорах в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) Украина продолжит добиваться обмена в формате "всех-на-всех".

Об этом написал министр иностранных дел Вадим Пристайко в микроблоге Twitter.

"Тяжело представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, 29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

В результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. Обнародован полный список.

Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

Тем временем Россия надеется, что после обмена пленными, который состоялся на Донбассе в воскресенье, следующим шагом будет закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

В свою очередь директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Гольтген считает обмен пленными с Россией шагом к мирному соглашению.

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