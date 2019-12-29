На следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех", - Пристайко

На следующих переговорах в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) Украина продолжит добиваться обмена в формате "всех-на-всех". Об этом написал министр иностранных дел Вадим Пристайко в микроблоге Twitter. "Тяжело представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - написал он. Как сообщали Українські Новини, 29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан. В результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. Обнародован полный список. Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора. Тем временем Россия надеется, что после обмена пленными, который состоялся на Донбассе в воскресенье, следующим шагом будет закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины. В свою очередь директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Гольтген считает обмен пленными с Россией шагом к мирному соглашению.